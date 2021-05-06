В Уфе сотрудники ГИБДД рассказали детям об опасности катания на электросамокатах

Также гаишники просят родителей напоминать своим детям перед прогулкой о том, как важно соблюдать правила, быть внимательным и острожным.

В майские праздники сотрудники ГИБДД провели рейды в парках и местах массового скопления людей. Полицейские рассказали детям и подросткам об опасности катания на электросамокатах.

- Проводят тематические беседы с ребятами, напоминая им о ПДД, о необходимости применения средств защиты при управлении велосипедами и самокатами, - отметили в отделе.

Также гаишники просят родителей напоминать своим детям перед прогулкой о том, как важно соблюдать правила, быть внимательным и острожным.

Напомним, что 4 мая женщина на «Дэу Матиз» сбила ребенка на самокате. Девочку госпитализировали.

Константин Толкачев поручил проанализировать законодательство, регулирующее порядок использования электросамокатов и ответственность управляющих ими людей.