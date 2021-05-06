В Уфе обустроят сквер «Птицы» почти за 80 млн рублей

Работы нужно закончить не позднее 1 декабря текущего года Фото: Рустем АХУНОВ

В уфимском Сипайлово благоустроят сквер «Птицы» за 79,43 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Управление капитального строительства администрации Уфы. Сам сквер располагается возле школы №130. Начальная цена контракта — 79,43 млн руб., его профинансируют из бюджетов республики и города.

Работы нужно закончить не позднее 1 декабря текущего года. Подрядчик обязуется убрать старое покрытие, демонтировать старые сооружения, срубить деревья, также предстоит заасфальтировать дорожки и тротуары, провести наружные сети электроснабжения, установить видеонаблюдение. Здесь же должны появиться скейт-парк, спортивная и баскетбольная площадки.