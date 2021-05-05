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Происшествия5 мая 2021 17:23

Природный пожар на 10 га земли ликвидировали пожарные в Башкирии

ЧП произошло в Баймакском районе республики
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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ФОТО: МЧС по РБ

ФОТО: МЧС по РБ

Вчера вечером 4 мая в Баймакском районе республики разбушевался природный пожар, сообщили в МЧС по РБ. Загорелась большая площадь возле деревни Ишмурзино. По предварительным данным, огонь перекинулся из Хайбуллинского района.

Горение 10 га земли было ликвидировано сегодня вечером 5 мая.

Отметим, что всего с 15 апреля по 5 мая произошло 45 лесных пожаров на общей площади 153 га. Полыхают пожары и в данный момент. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим – запрещено разжигать костры возле леса.

ЧП