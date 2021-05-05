В Уфе трое мужчин набросились с палками на супружескую пару

Полицейские вычислили нападавших

В Уфе трое злоумышленников напали на супружескую пару. МВД проводит предварительное расследование по факту случившегося. Как пояснили в правоохранительном ведомстве, к супругам, которые прогуливались вечером по улице Алтайской, подошли трое неизвестных. Они попросили у мужчины закурить, после чего между потерпевшим и подозреваемыми началась ссора. Нападавшие приказали женщине «лечь на землю», а затем избили ее мужа палками. – На место происшествия была незамедлительно отправлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия, изучения камер видеозаписей и опроса очевидцев стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 42, 24 и 20- летние приятели, – рассказали в МВД республики. Сейчас полицейские проводят проверку. По ее итогам будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела.