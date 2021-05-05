Опубликован прогноз погоды в Уфе на 9 мая

Днем температура воздуха в Уфе составит 25 градусов

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Уфе на 9 мая. Синоптики полагают, что в День Победы в столице республики обойдется без осадков, а температура воздуха днем составит +23, +25°.

После праздника, с начала следующей недели на территорию Башкирии сместится теплая воздушная масса. Она повысит температурный фон на 2-4 градуса выше обычного: ночью столбики термометров покажут +6,+11°, днем до +20,+25°.

– В области повышенного давления лишь в отдельных районах республики возможны короткие дожди, – передал Башгидромет.

В ведомстве также предупредили, что повышенный температурный режим и отсутствие дождей увеличат риск возникновения лесных пожаров.