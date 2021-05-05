Районные власти Уфы закупают одеяла в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны

Таким подарочное одеяло изображено в техзадании

Власти двух уфимских районов заказали поставку одеял, чтобы подарить их «юбилярам ветеранам» Великой Отечественной войны на День Победы. С соответствующими тендерами можно ознакомиться на портале госзакупок.

Калиниский район купит 181 одеяло у компании «РБ Кафе» за 110 тысяч рублей, Демский район приобретет 50 покрывал у фирмы «Уралтек» за 46 тысяч рублей. Согласно техзаданиям в обоих закупках, одеяла должны быть стегаными, с гипоаллергенным наполнителем, длиной 205 сантиметров и шириной – 140.

– Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, быть безопасным и отвечать требованиям законодательства РФ, – следует из конкурсной документации.

Подрядчики обязаны поставить одеяла в течение двух недель с момента заключения контракта.