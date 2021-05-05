Заморозки и порывистый ветер: погода в Башкирии на 6 мая

Местами по республике температура воздуха ночью составит 0, -3 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 6 мая.

Ночью в республике ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер будет западным, умеренным, однако возможны порывы до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит +1, +6°, местами по региону прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы –0, -3°. После восхода солнца столбики термометров покажут +14, +19°.

Специалисты отмечают, что теплеть в Башкирии начнет только со следующей недели. Температура будет выше обычного на 2-4°.