Парламент Башкирии рассмотрит меры по регулированию использования электросамокатов

Толкачев убежден, что самокаты создают серьезную угрозы для участников дорожного движения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парламент Башкирии рассмотрит действующее законодательство в части регулирования использования самокатов. В случае необходимости Госсобрание-Курултай готово разработать свой регламент по эксплуатации набирающего популярность двухколесного транспорта. Об этом сообщил спикер Константин Толкачев.

— Количество электросамокатов на улицах растет в геометрической прогрессии, — отметил председатель башкирского парламента. —Самокат превратился в полноценный транспорт, при этом его размеры становятся все внушительнее, а скорость все больше. Ничто не ограничивает воспользоваться этим средством передвижения и людей в нетрезвом состоянии.

Толкачев отметил, что все это «создает серьезную угрозу для участников дорожного движения» – в том числе и для пешеходов. В связи с этим сейчас Госсобрание изучает правовые нормы и судебную практику по дорожно-транспортным происшествиям с электросамокатами.

Напомним, буквально вчера в башкирском городе Белорецке под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка, которая на самокате по «зебре» пересекала проезжую часть. Первоклассницу пришлось госпитализировать.