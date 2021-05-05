В башкирском городе Кумертау за 2 млрд рублей построят завод по переработке биоотходов

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В башкирском городе Кумертау построят завод по переработке биологических отходов. Проект оценивается в 2 млрд рублей – деньги на его реализацию направит инвестор, компания «Русские Протеины Уфа». Об этом сообщили в республиканском правительстве.

На предприятии будут перерабатывать сырье животного происхождения и производить кормовую муку и животные жиры. Продукцию предполагается сбывать комбикормовым заводам, птицефабрикам, свиноводческим комплексам, комбинатам хлебопродуктов, предприятиям консервной промышленности, мыловаренным и парфюмерно-косметическим предприятиям, зверосовхозам и предприятиям по производству кормов для домашних животных.

Общая площадь перерабатывающего завода в Кумертау составит порядка 90 тысяч квадратных метров. На нем будет создано более 100 новых рабочих мест. Точных сроков постройки пока нет – сообщается, что проект будет реализован «в течение 2021-2023 годов».