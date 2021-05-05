Статистика по COVID-19 в Башкирии на 5 мая: 94 заразились, 126 выздоровели, двое скончались

С начала пандемии в республике зарегистрировано 35 857 случаев COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 94 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 35 857 случаев инфицирования. Статистику на 5 мая обновил региональный оперштаб.

По выздоровлению от COVID-19 с учета было снято 33 358 человек, 126 из них выписались за минувшие 24 часа.

Число умерших от коронавируса продолжает расти: суточный прирост жертв инфекции составил два человека. За все время скончались 463 пациента.

Прямо сейчас ковид-положительными в Башкирии числятся 2036 жителей.