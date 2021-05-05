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Здоровье5 мая 2021 10:06

Статистика по COVID-19 в Башкирии на 5 мая: 94 заразились, 126 выздоровели, двое скончались

Более двух тысяч жителей республики являются носителями инфекции прямо сейчас
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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С начала пандемии в республике зарегистрировано 35 857 случаев COVID-19

С начала пандемии в республике зарегистрировано 35 857 случаев COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 94 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 35 857 случаев инфицирования. Статистику на 5 мая обновил региональный оперштаб.

По выздоровлению от COVID-19 с учета было снято 33 358 человек, 126 из них выписались за минувшие 24 часа.

Число умерших от коронавируса продолжает расти: суточный прирост жертв инфекции составил два человека. За все время скончались 463 пациента.

Прямо сейчас ковид-положительными в Башкирии числятся 2036 жителей.

Коронавирус Covid-19