В Башкирии 8-летняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля

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В башкирском городе Белорецке 8-летняя девочка на самокате угодила под колеса легковушки. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел вчера днем, 4 мая, на улице Маяковского. Школьница пересекала проезжую часть по зебре – и в этот самый момент ее сбила Daewoo Matiz, которым управляла 66-летняя горожанка.

– Первоклассница с травмами доставлена в больницу. Со слов водителя, девочка вышла на проезжую часть перед близко идущим автомобилем, – передали в Госавтоинспекции Башкирии.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, девочке «передавило» тазовые кости. Также она получила «много ссадин».

За минувшие сутки в еще двух ДТП на территории республики пострадали два человека.