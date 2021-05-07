Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Уфе: список, схема перекрытия во время Парада Победы

9 мая в Уфе перекроют несколько улиц Фото: Рустем АХУНОВ

В администрации города объяснили, какие проезды и улицы попадут под перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Уфе.

Уже традиционно Парад Победы в Уфе пройдет по главной пассажирской артерии города – проспекту Октября. Приглашенных гостей посадят на скамейки у здания городской администрации, где им будет удобно наблюдать за парадом.

В День Победы проспект Октября в Уфе перекроют с 8 до 12 часов. Под запретом на проезд окажется участок проспекта от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской.

Перекрытыми окажутся и две улицы, ведущие к зданию городской администрацией – Северный и Южный проезды.

Также проезд будет закрыт по улице Новогорной от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

Фото: Администрация Уфы

Водителей просят заранее спланировать, как они будут объезжать закрытые участки. Общественный транспорт в этот период будет двигаться по альтернативным маршрутам.