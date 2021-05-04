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Происшествия4 мая 2021 19:14

На трассе в Башкирии сгорела фура

К счастью, в ЧП никто не пострадал
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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ЧП произошло возле деревни Аминево на трассе М5.

ЧП произошло возле деревни Аминево на трассе М5.

Сегодня, 4 мая, в Чишминском районе Башкирии сгорела фура. ЧП произошло возле деревни Аминево на трассе М5.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, которые по прибытии обнаружили открытое горение кузова большегруза. Как сообщили в Госкомитете по ЧС РБ, погибших и пострадавших нет.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне, поджог, неосторожность при ремонте и хранение в багажнике канистр с бензином, отметили в ведомстве. Точная причина устанавливается.

ЧП