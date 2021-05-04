На трассе в Башкирии сгорела фура

ЧП произошло возле деревни Аминево на трассе М5.

Сегодня, 4 мая, в Чишминском районе Башкирии сгорела фура. ЧП произошло возле деревни Аминево на трассе М5.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, которые по прибытии обнаружили открытое горение кузова большегруза. Как сообщили в Госкомитете по ЧС РБ, погибших и пострадавших нет.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне, поджог, неосторожность при ремонте и хранение в багажнике канистр с бензином, отметили в ведомстве. Точная причина устанавливается.