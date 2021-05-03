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Общество3 мая 2021 13:14

В мае Госсобрание Башкирии рассмотрит закон о туристских маршрутах

Толкачев заявил, что хочет узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Константин Толкачев предложил узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов, хоть и федеральное законодательство не обязывает этого делать.

Константин Толкачев предложил узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов, хоть и федеральное законодательство не обязывает этого делать.

Фото: Эльвина АПАРИНА

Депутаты Госсобрания Курултай на майском пленарном заседании рассмотрят проект поправок в региональный закон о туристской деятельности в республике, сообщает пресс-служба парламента.

В планах закрепить в законодательстве республики правовой статус туристского маршрута, а также цели и принципы его эксплуатации. Все это сохранит природные объекты и разовьет туристскую инфраструктуру.

Константин Толкачев предложил узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов, хоть и федеральное законодательство не обязывает этого делать.

- Наш законопроект содержит концептуальные положения, цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Все детали будут урегулированы впоследствии правительством республики, - сказал спикер.