В мае Госсобрание Башкирии рассмотрит закон о туристских маршрутах

Константин Толкачев предложил узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов, хоть и федеральное законодательство не обязывает этого делать. Фото: Эльвина АПАРИНА

Депутаты Госсобрания Курултай на майском пленарном заседании рассмотрят проект поправок в региональный закон о туристской деятельности в республике, сообщает пресс-служба парламента.

В планах закрепить в законодательстве республики правовой статус туристского маршрута, а также цели и принципы его эксплуатации. Все это сохранит природные объекты и разовьет туристскую инфраструктуру.

Константин Толкачев предложил узаконить тропы и внести их в реестр туристских ресурсов, хоть и федеральное законодательство не обязывает этого делать.

- Наш законопроект содержит концептуальные положения, цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Все детали будут урегулированы впоследствии правительством республики, - сказал спикер.