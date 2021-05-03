Уборка на кладбищах пройдет с 3 по 8 мая во всех муниципалитетах, несмотря на погоду.

Сегодня, 3 мая, на кладбищах Башкирии начались субботники. Об этом на своей странице написал Радий Хабиров. Глава отметил, что уборка на кладбищах пройдет с 3 по 8 мая во всех муниципалитетах, несмотря на погоду.

- Уберем места захоронений, спилим сухие ветки и деревья, покрасим ограждения и входные группы, вывезем мусор. Особое внимание уделим благоустройству могил ветеранов, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных Сил, боевых действий, - заявил Хабиров.