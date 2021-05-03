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Здоровье3 мая 2021 12:26

За сутки от коронавируса в Башкирии скончались три человека

Число заболевших выросло до 458
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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96 человек за минувшие сутки заразились ковидом, общее число заболевших составило 35 667 человек.

96 человек за минувшие сутки заразились ковидом, общее число заболевших составило 35 667 человек.

За последние 24 часа в Башкирии от коронавируса скончались три человека. Теперь число погибших составило 458 человек. Свежие данные по ситуации с инфекцией опубликовала администрация главы республики.

96 человек за минувшие сутки заразились ковидом, общее число заболевших составило 35 667 человек. Выздоровели 33 133 человека, 31 – за последние сутки.

Отметим, что перед майскими праздниками Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. Он поручил усилить проверки соблюдения масочного режима.

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