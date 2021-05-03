За сутки от коронавируса в Башкирии скончались три человека

96 человек за минувшие сутки заразились ковидом, общее число заболевших составило 35 667 человек.

За последние 24 часа в Башкирии от коронавируса скончались три человека. Теперь число погибших составило 458 человек. Свежие данные по ситуации с инфекцией опубликовала администрация главы республики.

96 человек за минувшие сутки заразились ковидом, общее число заболевших составило 35 667 человек. Выздоровели 33 133 человека, 31 – за последние сутки.

Отметим, что перед майскими праздниками Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. Он поручил усилить проверки соблюдения масочного режима.