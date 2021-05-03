В Башкирии в двух районах прогнозируется высокий класс пожароопасности

За последние сутки в Башкирии природные пожары не были зарегистрированы, но жителям стоит быть внимательнее и серьезно отнестись к предупреждению спасателей. Фото: Эльвина АПАРИНА

В Туймазинском и Учалинском районах сегодня 3 мая прогнозируется высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах. Об этом сообщает МЧС республики. В остальных районах прогнозируется второй и третий класс.

За последние сутки в Башкирии природные пожары не были зарегистрированы, но жителям стоит быть внимательнее и серьезно отнестись к предупреждению спасателей.

Всего с начала пожароопасного сезона-2021 произошло 30 очагов природных пожаров на общей площади более 61 га. Напомним, что с 28 апреля действует противопожарный режим.