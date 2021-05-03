Уфимцы жалуются на химический запах на улице

Спасателям Уфы звонили со всех районов кроме Демского, диспетчеры в общей сложности зарегистрировали 30 звонков от горожан.

Поздно вечером 2 мая уфимцы почувствовали острый химический запах на улицах города. Спасателям Уфы звонили со всех районов кроме Демского, диспетчеры в общей сложности зарегистрировали 30 звонков от горожан.

- Информация о полученных заявках передана в Министерство природопользования и экологии РБ и другие профильные ведомства, - сообщили в Управлении гражданской защиты.

Комментариев от ведомств пока не поступало. Что стало причиной едкого запаха, пока неизвестно.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.