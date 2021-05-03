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Общество3 мая 2021 10:12

Уфимцы жалуются на химический запах на улице

Спасателям поступило более 30 сообщений
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Спасателям Уфы звонили со всех районов кроме Демского, диспетчеры в общей сложности зарегистрировали 30 звонков от горожан.

Спасателям Уфы звонили со всех районов кроме Демского, диспетчеры в общей сложности зарегистрировали 30 звонков от горожан.

Поздно вечером 2 мая уфимцы почувствовали острый химический запах на улицах города. Спасателям Уфы звонили со всех районов кроме Демского, диспетчеры в общей сложности зарегистрировали 30 звонков от горожан.

- Информация о полученных заявках передана в Министерство природопользования и экологии РБ и другие профильные ведомства, - сообщили в Управлении гражданской защиты.

Комментариев от ведомств пока не поступало. Что стало причиной едкого запаха, пока неизвестно.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.