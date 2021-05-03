В Башкирии завтра потеплеет до +26 градусов

В Уфе дождей и гроз не ожидается. Фото: Рустем АХУНОВ

4 мая в Башкирии ожидается настоящая летняя жара. Как сообщили в Башгидрометцентре, воздух прогреется до +26 градусов.

Ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет кратковременный дождь и первая весенняя гроза. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, местами до +1, днем ожидается жара – +21, +26.

В Уфе дождей и гроз не ожидается. Температура воздуха днем составит +25 градусов, будет солнечная ясная погода.