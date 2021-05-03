Популярный врач из Уфы Глеб Глебов назвал ошибки при лечении ковида

Врач против противовирусных, когда речь идет о коронавирусе.

Несмотря на увольнение с Зубовского ковид-госпиталя, врач Глеб Глебов продолжает давать полезную информацию о коронавирусе своим читателям в Инстаграм.

На этот раз он рассказал об ошибках лечении инфекции. Глебов отметил, что коронавирус не так страшен, как его неправильное лечение.

Первое – это назначение антибиотиков. Со слов медика, вирусная пневмония «по типу матового стекла» не лечится антибиотиками, тем более назначенными без общего анализа крови, так как это не банальное воспаление легких.

- После бездумного назначения антибиотиков происходит расстройство желудочно-кишечного тракта, затем развивается бактериальная флора и, когда антибиотики понадобятся реально, они не подействуют, - заявил Глебов.

Далее в ход идет назначение гормонов – это вторая ошибка. Они действительно применяются для купирования цитокинового шторма, но он, как правило, начинается на 5-7 сутки и вылечить его в домашних условиях практически нереально, отмечает доктор.

Также врач против противовирусных, когда речь идет о коронавирусе.

- Берегите свой организм. Мне кажется, мои читатели разбираются в лечении ковида уже гораздо лучше, чем некоторые коллеги на участках, - сказал Глебов.

Напомним, что его уволили из инфекционного центра, теперь он стал главврачом в частной клинике.