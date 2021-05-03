В Уфе ушел из жизни писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов

Тимергали Кильмухаметова похоронят в родном селе Ибрагимово Кармаскалинского района.

В столице Башкирии скончался 79-летний Тимеругали Кильмухаметов – литературовед, профессор БашГУ, доктор филологических наук и писатель.

Со слов коллег, у него произошел инсульт.

- Он пережил многое, родившись в 1941 году-тяжелое детство, юность в трудные послевоенные, целеустремленность к знаниям и науке, творчеству сделали его трудолюбивым, усидчивым, кропотливым исследователем. Окончил докторантуру МГУ, успешно защитив диссертацию, заведовал кафедрой, который выпустил немало высококвалифицированных специалистов в годы его работы на этой должности. Не переставал писать статьи в печатные СМИ республики, писал художественные произведения, на личном примере показывал студентам и коллегам, как надо работать и творить, если ты в журналистике. Он оставил много произведений и добрую память. Спи спокойно, учитель и коллега, - написала о нем коллега Наиля Ахметьянова.

Прощание состоится сегодня, 3 мая. Тимергали Кильмухаметова похоронят в родном селе Ибрагимово Кармаскалинского района.