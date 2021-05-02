В Башкирии заключили под стражу чиновника из Сибая, которого обвиняют в получении серьезной взятки.

По данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, начальника отдела образования администрации города Сибай подозревают в получении взятки. Следствие установило, что обвиняемый пообещал неизвестным лицам покровительство за серьезную взятку. Вскоре о случившимся узнали стражи порядка и задержали чиновника.

В итоге суд решил удовлетворить ходатайство следствия и арестовал чиновника на два месяца. Сейчас продолжается расследование дела.