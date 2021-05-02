В Башкирии назначили нового главу Аскинского района

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В Башкирии депутаты выбрали главу Аскинского района – им стал Динис Юсупова.

Напомним, что прошлый руководитель муниципалитета Ришат Дихин скоропостижно скончался от последствий коронавируса. В последние дни чиновник находился в Зубовском ковидном госпитале, но, к сожалению, врачи так и не смогли помочь ему.

Накануне депутаты Аскинского района выбрали нового главу муниципалитета. Народные избранники единогласно проголосовали за Диниса Юсупова. Новоиспеченный руководитель района с радостью воспринял новое назначение.

- Для меня очень трогательно спустя 18 лет вернуться на малую родину, причем в новом статусе – главы муниципалитета, - прокомментировал ситуацию сам Юсупов в соцсетях.