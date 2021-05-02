В Башкирии продлили ограничение на движение по селу, где горел газопровод

Фото: Андрей Иванюта
В Башкирии продлили ограничение на проезд по селу Серменево, где ранним утром 30 апреля загорелся газопровод.
Напомним, что из-за серьезного возгорания газопровода властям пришлось вводить в районе режим ЧС – на место выехал глава местной администрации Андрей Иванюта. К счастью, пожар быстро ликвидировали, а рабочие начали устранять последствия ЧП. Тем же утром был перекрыт проезд по селу Серменево.
Днем 2 мая стало известно, что ограничение на проезд еще не сняты. Судя по всему, на месте до сих пор проводятся восстановительные и ремонтные работы.
- До 12.00 часов 4 мая 2021 продлено время закрытия движение для всех видов транспорта, объяснили в управлении дорожного хозяйства Башкирии.
Объезд закрытого участка остается прежним – через дорогу Серменево-Амангильдино-Баймак.