«Салават Юлаев» подписал экс-нападающего «Ак Барса»

Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с бывшим нападающим «Ак Барса» Виктором Тихоновым.

Активизация рынка хоккейных трансферов началась после 30 апреля, когда у многих спортсменов закончились контракты с их клубами. Так, «Салават Юлаев» уже покинули Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев и Алексей Семенов.

Сегодня стало известно, что на вакантное место нападающего второго звена в «Салават Юлаев» придет экс-игрок казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов. Планируется, что в Уфе он проведет как минимум два сезона. Трансфер прокомментировал спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.

- Тихонов – опытный игрок, умеющий играть на результат. Он «праворукий» и достаточно универсальный, - объяснил хоккейный функционер.