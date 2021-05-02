Жительница Башкирии стала жертвой мужчины, который помог ей по хозяйству

Житель Башкирии обокрал соседку, которой помогал по хозяйству

41-летний житель Башкирии ограбил женщину, которой помогал по хозяйству.

Неприятная история произошла в селе Бураево с 48-летней местной жительницей. По данным пресс-службы МВД Башкирии, в один из дней она попросила соседа помочь ей по хозяйству и посадить несколько деревьев. Мужчина не отказался, и за скромную плату сделал работу.

Вскоре после этого у сельчанки пропали семь тысяч рублей. Женщина заподозрила соседа-помощника, но он все отрицал. В итоге ей пришлось обращаться в полицию. Со стражами порядка жулик спорить не стал - сразу во всем признался и даже отдал часть украденных денег. Примечательно, что ранее он уже был судим за похожее преступление.

По факту кражи из чужого жилища полицейские возбудили уголовное дело.