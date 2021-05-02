«А кто-то походу беременная!»: фанаты удивились фотографии Радика Юльякшина

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Фанаты Радика Юльякшина заподозрили, что его певец скоро станет папой.

Все началось с того, что популярный артист и помощник главы Башкирии выложил в соцсетях снимок, на котором обнимает свою жену Инзилю. Пара нарядилась на тематическую вечернику в стиле 90-ых, н привлекло внимание фанатов не только это. Внимательным поклонникам показалось, что Радик и Инзиля специально скрестили руки на животе девушки, что «спрятать» его округлившуюся форму.

То самый снимок, который смутил фанатов Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

- А кто-то походу беременная! - пишет фанатка по имени Лилия.

Впрочем, некоторые подписчики артиста не нашли в таком жесте никакого тайного смысла.

- А если так руку держать, то обязательно беременная? У меня муж тоже всегда на живот руку кладёт, - не согласна с предыдущим комментарием Светлана.

Напомним, что Радик и Инзиля прочитали никах (мусульманская свадьба - Ред) в начале 2021 года. По некоторым данным, светскую свадьбу артист намерен провести в Уфе летом этого года.