Радий Хабиров обратился к православным жителям Башкирии на своем сайте

Глава Башкирии поздравил православных с праздником

Радий Хабиров поздравил православных жителей Башкирии с Пасхой.

На этот раз глава Башкирии обратился к жителям региона через свой сайт, хотя обычно использует для этого соцсети. В официальном послании он передал пожелания любви, мира и здоровья. Отдельно Хабиров упомянул, что жителям Башкирии стоит ответственно относиться к вакцинации.

- Уверен, что общими силами мы обязательно победим коварный вирус, - заключил Хабиров.

Напомним, что вскоре Башкирия будет отмечать еще один религиозный праздник – Уразу Байрам. В этом году священный для мусульман день приходится на 13 апреля, из-за этого следующую среду в Башкирии объявили выходным днем.