Хабиров из отпуска поздравил жителей Башкирии с 1 мая

Радий Хабиров поздравил жителей республики с первомаем

Глава Башкирии Радий Хабиров из отпуска, в котором он находится с 22 апреля, поздравил жителей республики с первомаем – Днем весны и труда. Руководитель региона в своих соцсетях пожелал всем «мира и добра», отметив, что сегодня открылся сезон работы фонтанов.

Всего в Башкирии было запущено 52 фонтана. Почти половина из них – 23 – находятся в Уфе (где именно, «КП-Уфа» уже писала). Водные сооружения также есть в городах Сибае, Стерлитамаке, Бирске, Октябрьском, Салавате, Давлеканово и в селе Чекмагуш.