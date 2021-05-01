«Уфа» на выезде сыграла вничью с московским ЦСКА

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» на выезде в Москве сыграл вничью с местным ЦСКА. Матч в рамках 28-го тура РПЛ состоялся сегодня, 1 мая, на ВЭБ арене и закончился счетом 1-1.

Первый тайм оказался безголевым, хотя у армейцев было и территориальное преимущество, и реальные шансы забить – но голкипер гостей Александр Беленов был на месте.

Во втором отрезке встречи стороны обменялись мячами. Сначала забила «Уфа»: на 66-й минуте красивейшим выстрелом с линии штрафной под «девятку» забил Филип Мрзляк. Башкирская команда вела в счете всего пять минут – до тех пор, пока нападающий хозяев Федор Чалов коленом не затолкал круглого в ворота Беленова. До конца матча ни одна из команд больше не смогла отличиться.

Игроком матча признан вратарь гостей Александр Беленов.

В турнирной таблице «Уфа» занимает 15-ю позицию. У клуба 21 очко – столько же, сколько и у 14-го «Ротора», однако последний выше по балансу личных встреч. В следующем матче подопечные Алексея Стукалова принимают на своем поле питерский «Зенит».