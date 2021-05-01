«Салават Юлаев» покинули четыре игрока

Команду покинули трое нападающих и один защитник Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» покинули сразу четыре игрока: нападающие Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков, Вячеслав Солодухин и защитник Алексей Семенов. У них у всех 30 апреля истек срок контракта, сообщила пресс-служба команды.

Кугрышев (31 год) отыграл за «юлаевцев» 205 матчей за три сезона и отметился 109 результативными баллами (44+65).

Жарков (33 года) тоже ушел из клуба после трех лет в его составе. В активе и у форварда 197 мачтей и 56 очков (18+39).

Солодухин (32 года) выступал за уфимскую команду четыре сезона: 200 игр, 29 очков (17+12).

Семенов (40 лет) провел за «СЮ» 130 игр в трех сезонах. На его счету 13 очков (2+11).