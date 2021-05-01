На трассе в Башкирии внедорожник протаранил патрульную машину ДПС

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 1 мая, на трассе рядом с башкирским городом Салаватом произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария зафиксирована на 163 километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительной информации, 73-летний житель Московской области за рулем Kia Sportage врезался в заднюю часть «Лады Приоры» дорожной полиции - легковушка стояла на проезжей части проблесковыми маячками.

В момент столкновения в патрульной машине полицейских не было. В происшествии все ограничились механическими повреждениями.