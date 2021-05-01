Дожди, ветер и гроза: прогноз погоды в Башкирии на 2 мая

Из-за дождей на дорогах может ухудшиться погода, предупредили синоптики

Синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на завтра, 2 мая.

Ночью местами и днем по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный. В отдельных районах прогнозируются порывы до сильного. МЧС, в частности, предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, сообщается об ухудшении видимости на автодорогах из-за осадков – до 500-1000 метров.

Температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем потеплеет до +13, +18°.

Напомним, накануне Башгидромет представил прогноз погоды на майские праздники.