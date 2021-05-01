В Башкирии при пожаре в жилом доме сгорел пожилой мужчина

фото: МЧС РБ

В башкирском селе Красноусольском Гафурийского района сгорел бревенчатый дом. В нем проживали два хозяина. Один из них скончался на месте происшествия. Об этом сообщило региональное МЧС.

Дом, располагавшийся на улице Фрунзе, загорелся около девяти часов вечера 30 апреля. Тревожный вызов в аварийную службу поступил в 21:33. Спустя 15 минут пожарные уже локализовали горение. Полностью его удалось ликвидировать только к 22:07.

– В ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, 1953 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – передали в МЧС.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа.