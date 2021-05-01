В Башкирии рядом с жилым домом обвалился грунт – образовалась яма диаметром в шесть метров

фото: администрация Благовещенского района

Ночью 1 мая в башкирском городе Благовещенске обвалился грунт, в результате чего образовалась яма диаметром в шесть и глубиной в три метра. Об этом на утро сообщили в районной администрации.

Обвал произошел на улице Демьяна Бедного, на территории частного сектора. На фото с места происшествия видно, что в нескольких десятках метров от ямы стоит жилой дом.

– Угрозы распространения нет, угроза жизни и здоровья для населения нет, ущерб имуществу не нанесен. Инженерные сети на месте обвала не проходят, – заверили власти Благовещенского района.

Сейчас службы города занимаются засыпкой глубокой ямы.