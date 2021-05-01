По словам Глебова, последняя волна вирусной пандемии обычно самая сложная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Популярный уфимский врач Глеб Глебов спрогнозировал третью волну коронавируса. По мнению специалиста, всплеск заболеваемости стоит ждать уже совсем скоро – в июне. Своими соображениями медик поделился в беседе с изданием UfaTime.ru.

Глебов отметил, что третья волна есть у любой вирусной пандемии, и последний пик обычно «самый сложный». Также, по его словам, специфика COVID-19 состоит в том, что его обострения не носят сезонный характер, тогда как всплески большинства заболеваний происходят весной и осенью.

– Этот вирус удивил нас тем, что им сильнее болеют люди с хорошим, сильным иммунитетом. Потому что у таких людей чаще всего случается цитокиновый шторм, – добавил Глебов.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Казак Башкирии спрогнозировала третью волну коронавируса на осенний период.

По состоянию на 1 мая в Башкирии зарегистрировано почти 35,5 тысячи случаев COVID-19. Выздоровели от инфекции более 33 тысяч человек, скончались - 452.