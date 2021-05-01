В Уфе из-за подготовки и празднования Дня Победы три дня будут перекрывать улицы

Ограничение на проезд транспорта будет вводиться 5, 7 и 9 мая

В Уфе 5, 7 и 9 мая из-за подготовки и празднования Дня Победы будут частично перекрывать проспект Октября и прилегающие к нему улицы. Об этом предупредили в городской администрации.

На 5 и 7 мая в городе запланирована репетиция военного порода. Ограничение на проезд транспорта будет введено в период с 18:00 до 21:30 на следующих улицах:

– проспект Октября: от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;

– Северный проезд: от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– Южный проезд: от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– улица Новогорная: от Южного до Северного проезда.

9 мая в период с 8:00 до 12:00 улицы будут перекрываться уже из-за самого военного парада. Проехать нельзя будет по:

– по проспекту Октября: от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;

– Северному проезду: от проспекта Октября до улицы Российской;

– Южному проезду: от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

– улице Новогорной: от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

Из-за введенных ограничений изменится схема маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут использовать объездные пути.

– Кроме того, 9 мая с 07:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова, – добавили в мэрии.

Напомним, ранее в администрации сообщили, что 1, 8 и 9 мая в Уфе увеличится количество маршруток. Они будут забираться пассажиров после проведения праздничных мероприятий.