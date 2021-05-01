Видео – в Башкирии иномарка протаранила дерево: водитель погиб, пешеход чудом выжил

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке утром 30 апреля произошло ДТП со смертельным исходом.

Дорожный инцидент случился в 8:00 на улице Карла Маркса. 40-летний горожанин за рулем Volkswagen Polo при обгоне по касательной задел попутный Chery QQ, который собирался поворачивать налево, не справился с управлением и протаранил дерево. Перед этим машина едва не снесла пешехода, однако он успел вовремя среагировать и отскочить в сторону. Этот момент зафиксировала камера уличного наблюдения.

Во врезавшемся в дерево Polo погиб водитель. В салоне иномарки также находилась его 38-летняя жена. Она выжила, но была госпитализирована с травмами.