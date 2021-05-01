Статистика по COVID-19 в Башкирии на 1 мая: 99 заразились, 105 выздоровели, четверо скончались

Коронавирус за прошедшие сутки был обнаружен еще у 99 жителей региона

Региональный оперштаб обновил статистику по коронавирусу в Башкирии на 1 мая 2021 года. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 99 жителей, всего на территории республики подтверждено уже 35 474 случая COVID-19.

Выздоровели за прошедшие 24 часа еще 105 пациентов. 33 061 человек был снят с учета после успешного лечения от инфекции с начала пандемии.

Число жертв коронавируса продолжает расти: за день от него скончались еще четыре носителя, за все время – 452.

Прямо сейчас инфицированными в Башкирии числится 1961 житель, большинство из них лечится дома на самоизоляции.