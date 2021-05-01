Для развоза горожан после праздников в честь 1 и 9 мая в Уфе увеличат количество автобусов

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В Уфе будет увеличено количество частных и государственных маршрутных автобусов для развоза граждан после праздников в честь 1 и 9 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, накопление общественного транспорта будет организовано в районе площади имени Ленина (Горсовет). Сегодня, 1 мая, в 23:00 там состоится салют по случаю присвоения Уфе звания «Города трудовой доблести», а 8 мая с 19:00 до 22:00 с концертом, приуроченном ко Дню Победы, будет выступать группа «Любэ». Кроме того, 9 мая на площади прогремит еще один салют – он запланирован на 23:00.

В городской администрации добавили, что в районе проспекта Октября пассажиров также будут забирать троллейбусы и трамваи: