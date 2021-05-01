В Уфе 92 человека были эвакуированы из-за пожара в 18-этажном жилом доме

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В Уфе вечером 30 апреля произошел пожар в 18-этажном жилом доме по улице Амантая. Спасатели эвакуировали оттуда 92 человека, в том числе 26 детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Огонь вспыхнул на балконе квартиры на седьмом этаже. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 19:25. Через несколько минут спасатели были на месте происшествия.

– По лестничным маршам зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы спасены 15 человек. Всего эвакуировано 92 человека, в том числе 26 детей, – рассказали в МЧС.

К тушению пожара были привлечены 39 человек и 11 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 19:57, открытое горение было ликвидировано в 20:09. В результате происшествия пострадала женщина – хозяйка горящей квартиры. Бригада медиков доставила ее в больницу №21.

Причины пожара пока неизвестны. Их устанавливает дознаватель МЧС.