Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности из-за майских праздников

Глава республики Радий Хабиров, как сообщает тг-канал «Подслушано в Башкирии», внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это раз поправки касаются периода майских праздников.

Согласно последним изменения, с 1 по 7 мая всем рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления. В качестве примера приведены парки, скверы и площади. Органам госвласти Хабиров поручил усилить проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Изменения коснулись и деятельности предпринимателей, которым поручено проводить дезинфекцию транспорта, объектов торговли и прочего в обязательном порядке.