После проверки Следком возбудил уголовное дело из-за падении девочки в люк

Фото: Следком Башкирии

Следственный комитет в Башкирии после проверки случая о падении трехлетней девочки в смотровой колодец сетей водоснабжения принял решение возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В ведомстве установили, что все произошло около 16:00 29 апреля на улице Просвещения в Уфе. Девочку сразу же достала мама с очевидцами, малышка не пострадала, так как зацепилась за ступень.

– В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание смотровых колодцев сетей водоснабжения на данном участке, будет дана правовая оценка, – проинформировали в СК.

Прокуратура выяснила, напомним, что балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца является НО Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан