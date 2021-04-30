Уфимская прокуратура выяснила, кто виноват в падении девочки в канализационный колодец

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Прокуратура Кировского района Уфы нашла виновных в падении девочки в канализационный колодец. Напомним, инцидент произошел 29 апреля в Кузнецовском затоне. Трехлетний ребенок возвращался с мамой из магазина и наступил на незакрепленный люк, после чего тот перевернулся – и малышка провалилась внутрь. Ей на помощь подоспели очевидцы, вместе с матерью они вытащили девочку наружу. Никаких травм она не получила.

– Балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца является НО Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан, – заключила прокуратура.

Надзорное ведомство внесло в адрес организации представление с требованием закрепить люк и дисциплинарно наказать виновных в нарушении лиц.

Напомним, случаем с падением девочки в канализационный колодец также заинтересовался Следственный комитет, который сейчас проводят свою проверку. По ее итогам виновным будет дана правовая оценка.