Башкирия собирается расширять особую экономическую зону «Алга»

фото: glavarb.ru

Правительство Башкирии собирается расширять особую экономическую зону «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Для формирования заявки на увеличение площади ОЭЗ была создана специальная рабочая группа, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов. Соответствующее распоряжение сегодня, 30 апреля, появилось на сайте правовой информации.

Как отметил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, включить в ОЭЗ «Алга» предлагается город Агидель. Власти видят в нем «перспективные точки роста»: «преимущества Агидели очевидны: речной порт подходит для грузовых судов типа «река–море», проектируем железнодорожное сообщение с Нефтекамском, – отметил чиновник.

Напомним, особая экономическая зона – это территория, на которой инвесторы – их называют резидентами – получают налоговые льготы и таможенные преференции от государства при создании и запуске предприятий.