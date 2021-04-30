Уфу сковали предпраздничные пробки

Уфу сковали многокилометровые пробки

В Уфе сегодня, 30 апреля, посреди дня перед продолжительными майскими каникулами образовались многокилометровые пробки. Настоящий дорожный коллапс наступил из-за того, что уфимцы пытаются как можно раньше выбраться за город. Заторы возникли как в северной, так и в южной части башкирской столицы.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на проспекте Октября, Уфимском шоссе, улицах Невского, Зорге, Шафиева, 50 лет СССР, Бессонова, Айской, Пархоменко, Революционной, Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева на выезде из города.

В 16:00 сервис Яндекса оценил уровень пробок в Уфе в семь баллов, спустя полчаса – в восемь. Максимальная, 9-балльная загруженность на дорогах прогнозируется в 18:00. Ситуацию с трафиком в городе усугубляет и перекрытие улиц в связи с началом ремонтного сезона. На данный момент ограничение движения введено на 18 участках дорог.