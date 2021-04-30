На остановке в Уфе загорелся маршрутный автобус

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 30 апреля, на улице Свободы в уфимской Черниковке загорелся маршрутный автобус №15. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 7:04. НефАЗ, используемый госперевозчиком «Башавтотранс», загорелся на остановке общественного транспорта. В салоне машины не было пассажиров – только водитель. Он не пострадал. Пожарные ликвидировали открытое горение в 7:21.

В причинах и обстоятельствах инцидент разбирается дознаватель МЧС.