Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на майские каникулы

Погода в Башкирии на майских каникулах будет очень переменчивой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на майские праздники.

По данным специалистов, с 1 по 4 мая характер погоды в республике будет переменчивым. Это связано с влиянием атмосферных фронтов.

– Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельные периоды с грозами и шквалистыми усилениями ветра до сильного, днем 2 мая осадки распространятся на большую часть республики, – передали синоптики.

Температура воздуха при этом будет выше, чем в последние дни апреля. Днем она поднимется до +13,+20°, ночью опустится до +1,+6°. Местами ожидаются заморозки – 0,-5°. Самый жаркий день на длительных майских каникулах пока прогнозируется 4-го числа – солнце прогреет воздух до +19,+25°.

В Башгидромете также добавили, что среднесуточная температура в последнем весеннем месяце составит +12,5°. Это на 1° выше нормы. Количество осадков ожидается меньше нормы (30-50 мм).