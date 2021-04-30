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Происшествия30 апреля 2021 12:27

СК начал проверку в Уфе после падения девочки в канализационный колодец

Ребенок на ступил на люк, который не был закреплен
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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кадр видео

кадр видео

Следственный комитет Башкирии начал проверку в Уфе по факту падения девочки в колодец. Как ранее писала «КП-Уфа», инцидент произошел в районе Кузнецовский затон. Момент происшествия попал на видео.

– Малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы, – передали в СК РБ.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После проверки ведомство даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание инженерных сетей.

ЧП