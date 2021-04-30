Выпускник ПТУ, 30-49 лет: прокуратура описала личность среднестатистического жулика из Башкирии

В прокуратуре описали портрет среднестатистического преступника из Башкирии

В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника из Башкирии.

Согласно данным, собранным за 2020 год, мужчины нарушают законы почти в 6 раз чаще, чем женщины. Чаще всего преступниками становятся граждане со средним специальным образованием – 10 119 случаев за год, на втором месте жулики с начальным и общим образованием – 7 537 случаев, на третьем граждане со средним полным образованием – 2256. Меньше всего преступлений регистрируют среди нарушителей с высшим образованием – всего 1 730 случаев за год.

Если говорить о возрасте, то чаще всего преступниками становятся лица в возрасте от 30 до 49 лет. Затем на примерно одинаковом уровне идет количество преступлений, совершенных жуликами от 18 до 24, 25-29 и 30-49 лет.